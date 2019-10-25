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В ТРЦ «Планета» открылся ZENDEN

В ТРЦ «Планета» открылся мультибрендовый магазин ZENDEN. На площади 1 118 кв. м гости торгового центра найдут большой выбор качественной обуви и аксессуаров для всей семьи.

В новом магазине представлен широкий ассортимент туфель, босоножек, сандалий, ботинок, кроссовок и другой обуви для мужчин, женщин и детей. Благодаря регулярным акциям и программе лояльности гости ZENDEN смогут приобрести понравившиеся товары по доступным ценам. Приятным бонусом станет гарантийный ремонт, срок которого составляет 150 дней с момента покупки.

ZENDEN – сеть мультибрендовых магазинов обуви и аксессуаров, представленная во многих городах по всей России. В магазине представлены модели, выполненные в разных стилях, как собственных торговых марок, так и других известных брендов: adidas, Sergio Tacchini, Reebok, Carrera, Thomas Munz, Rieker, Keddo, «Ортомода» и др. Дизайнеры и технологи бренда тщательно прорабатывают коллекции каждого сезона, что гарантирует большой выбор обуви на все случаи жизни.

Ждём вас на 2  уровне ТРЦ «Планета» рядом с магазином DNS.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
25/10/2019
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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