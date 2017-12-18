В ТРЦ «Планета» открывается выставка будущего «Парк роботов»

С 15 декабря по 8 января ТРЦ «Планета» приглашает на уникальную интерактивную выставку робототехники, инновационных технологий и новинок сферы развлечений. Здесь на площади более 770 кв. м. представлены десятки роботов, зоны виртуальной реальности, сегвеи, автодром и мастерская, где каждый может собрать собственного робота.

Гостей мероприятия ждет знакомство с 50 роботами со всего мира: у каждого – свой дизайн, функции и умения, поражающие воображения! Погрузиться в новые вселенные и удивительные миры можно будет в зонах виртуальной реальности. На этом развлечения не закончатся – гости выставки смогут покататься на сегвеях и посетить танковый полигон и автодром. Вдохновившись технологичными новинками, все желающие попробуют себя в создании собственного робота, которого позже можно забрать домой, в Мастерской будущего.

Стоимость билетов – 490 рублей для детей, 590 рублей для взрослых.

Ждем вас на 2 уровне ТРЦ «Планета» рядом с игровой зоной «Корабль».