Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В ТРЦ «Планета» открывается выставка будущего «Парк роботов»

С 15 декабря по 8 января ТРЦ «Планета» приглашает на уникальную интерактивную выставку робототехники, инновационных технологий и новинок сферы развлечений. Здесь на площади более 770 кв. м. представлены десятки роботов, зоны виртуальной реальности, сегвеи, автодром и мастерская, где каждый может собрать собственного робота.

Гостей мероприятия ждет знакомство с 50 роботами со всего мира: у каждого – свой дизайн, функции и умения, поражающие воображения! Погрузиться в новые вселенные и удивительные миры можно будет в зонах виртуальной реальности. На этом развлечения не закончатся – гости выставки смогут покататься на сегвеях и посетить танковый полигон и автодром. Вдохновившись технологичными новинками, все желающие попробуют себя в создании собственного робота, которого позже можно забрать домой, в Мастерской будущего.

Стоимость билетов – 490 рублей для детей, 590 рублей для взрослых.

Ждем вас на 2 уровне ТРЦ «Планета» рядом с игровой зоной «Корабль».

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
18/12/2017
Культура
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кемеровчанка, год истязавшая 6-летнего ребенка, пойдет под суд
Отмечается, что следы побоев на теле ребенка заметила одна из воспитательниц в детском саду. Она...
Сибнедра отменили четыре аукциона на новые угольные участки в Кузбассе
Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) отметил четыре...
Студент и охранник в Новокузнецке угнали ВАЗ и попали в ДТП
На Кондомском шоссе Новокузнецка сотрудникам полиции пришлось устроить погоню за автомобилем ВАЗ-...
В Кузбассе изменили расписание нескольких междугородних автобусов
В Кемеровской области изменили расписание сразу нескольких междугородних автобусов.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus