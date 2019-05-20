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В ТРЦ «Планета» пройдет плановая учебная эвакуация

24 мая в 07:30 в рамках пожарно-тактического учения, организованного ФГКУ «11 отряд ФПС по Кемеровской области» пройдет плановая учебная эвакуация работников арендаторов и сотрудников служб ТРЦ. В ходе мероприятия будут отработаны правила поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

По инициативе руководства ТРЦ «Планета» практические тренировки по эвакуации проводятся на регулярной основе. Их цель — повысить осведомленность персонала и гостей торгового центра о правилах эвакуации при пожаре в условиях, приближенных к реальности. За проведением противопожарных мероприятий могут наблюдать заранее аккредитованные представители средств массовой информации.

Руководство ТРЦ «Планета» стремится обеспечить комфортное и безопасное пребывание посетителей на территории торгово-развлекательного центра, в частности, инициирует тренировочные мероприятия на регулярной основе, а также ведет консультативно-рекомендательную работу с арендаторами по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций.

Вниманию представителей средств массовой информации!

Для того чтобы корреспондент СМИ мог присутствовать на территории ТРЦ в период учений, необходимо заранее провести его аккредитацию. Каждому аккредитованному сотруднику СМИ необходимо при себе иметь редакционное удостоверение. Журналисты, не аккредитованные заранее и не имеющие при себе соответствующих документов, будут восприниматься как участники учений, и им будет предложено покинуть территорию объекта.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
20/05/2019
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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