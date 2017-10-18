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В ТРЦ «Планета» пройдет учебная эвакуация

19 октября 2017 года с 7:30 до 8:30 в ТРЦ «Планета» состоится плановая практическая тренировка по эвакуации с участием сотрудников арендаторов и работников других компаний в рамках пожарных учений. В ходе мероприятия будут отработаны правила поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

По инициативе руководства ТРЦ «Планета» учения проводятся на регулярной основе. Цель мероприятия – отработка слаженности действий сотрудников служб ТРЦ и арендаторов при возникновении пожара или другой ЧС, повышение осведомленности персонала о правилах эвакуации в условиях, приближенных к реальности.

Профилактические мероприятия направлены на поддержание высокого уровня пожарной безопасности в торговом комплексе и создание комфортных и безопасных условий для его сотрудников и посетителей.

Вниманию представителей средств массовой информации!

Для того чтобы корреспондент СМИ мог присутствовать на территории ТРЦ в период учений, необходимо заранее провести его аккредитацию. Каждому аккредитованному сотруднику СМИ необходимо при себе иметь редакционное удостоверение. Журналисты, не аккредитованные заранее и не имеющие при себе соответствующих документов, будут восприниматься как участники учений, и им будет предложено покинуть территорию объекта.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
18/10/2017
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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