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В ТРЦ «Планета» пройдут новогодние мероприятия

С 13 декабря по 7 января ТРЦ «Планета» приглашает новокузнечан на новогодние детские праздники! В этот период детский клуб будет работать по особой праздничной программе, а в центральном атриуме торгового центра малышей будут ждать веселые Елки и встречи с Дедом Морозом.

13 и 19 декабря с 18:00 до 19:00, а также 28 декабря и 4 января с 15:00 до 16:00 в центральном атриуме «Планеты» пройдут веселые Елки. Маленьких гостей торгового центра ждут интересные представления, а также игры и конкурсы в компании главных героев Нового года – Деда Мороза и Снегурочки.

Зимний волшебник будет встречать малышей не только во время праздников. С 14 по 30 декабря с 17:00 до 19:00 по будням и с 14:00 до 19:00 в выходные Дед Мороз будет ждать ребят в центральном атриуме «Планеты» рядом с большой елкой. Каждому, кто споет дедушке песенку или расскажет стихотворение, достанется сладкий подарок.

Детский клуб ТРЦ «Планета» также изменит программу и часы работы. Начиная с 14 декабря и до Нового года юные посетители торгового центра смогут встретиться с героями любимых мультфильмов каждые выходные с 14:00 до 17:00. 5, 6 и 7 января детский клуб будет работать с 13:00 до 16:00. В новогодние каникулы дети под руководством аниматоров смогут своими руками смастерить оригинальные поделки, сыграют в интересные игры и узнают много нового об окружающем мире.

 

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
02/12/2019
Культура
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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