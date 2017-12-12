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В ТРЦ «Планета» пройдут новогодние мероприятия для детей

Новогодние елки позволят ребятам окунуться в атмосферу праздника и познакомиться с персонажами любимых историй.

15 декабря они встретятся с супергероями Капитаном Америкой, Американой и Тором, 22 декабря повеселятся на вечеринке Троллей, 29 декабря познакомятся с очаровательными спасателями из «Щенячьего патруля», а на каникулах, 3 и 7 января, продолжат отмечать праздник вместе с принцессами Disney и знаменитым гонщиком Молнией Маквином. 

В выходные декабря ждем ребят в детском клубе – занятия и Шоу талантов проведут Дед Мороз со Снегурочкой и персонажи мультфильма «Зверопой» свин Гюнтер, свинка Роззита и коала Бастер Муун! 16 декабря дети посмотрят спектакль «Сказ о золотом пескаре и правилах дорожного движения», а 17 декабря поучаствуют в эстафете в валенках, посетят мастер-класс по танцам и творческое занятие по созданию пушистых варежек. 23 декабря пройдет спектакль «Три поросенка и серый волк», а 24 декабря – представление «Самый новый год или все на выборы Деда Мороза».

После Нового года увлекательные спектакли продолжатся – 4 января дети увидят «Легенду о холодном солнце», 5 января – «Йолза – повелителя снежинок», а 6 января отправятся на «Космические каникулы». 8 января гостей детского клуба ждет знакомство с рождественскими традициями и историями, захватывающий квест и новогодняя дискотека!

С 16 по 28 декабря юных посетителей «Планеты» будет встречать самый настоящий Дед Мороз – увидеть его можно будет с 17:00 до 20:00 в будни и с 14:00 до 20:00 в выходные. Ждать новой встречи с ним целый год не придется – с 3 по 7 января он продолжит раздавать подарки и поздравлять с праздником всех гостей торгового центра.

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
12/12/2017
Культура
Новокузнецк
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