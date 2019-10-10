В ТРЦ «Планета» состоялась плановая учебная эвакуация

10 октября в ТРЦ «Планета» прошла плановая эвакуация арендаторов и сотрудников в рамках пожарных учений. В ходе мероприятия были отработаны правила поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

По инициативе руководства ТРЦ «Планета» практические тренировки по эвакуации проводятся на регулярной основе. Цель учений — повышение осведомленности персонала, арендаторов и подрядных организаций, обслуживающих торгово-развлекательный центр, о правилах эвакуации при пожаре в условиях, приближенных к реальности.

Руководство ТРЦ «Планета» стремится обеспечить комфортное и безопасное пребывание посетителей на территории торгово-развлекательного центра, в частности, инициирует тренировочные мероприятия на регулярной основе, а также ведет консультативно-рекомендательную работу с арендаторами по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций.