В ТРЦ «Планета» стартовала жаркая WOW-распродажа

Это просто WOW! В «Планете» стартовала грандиозная распродажа: в более чем 100 магазинах летние коллекции будут доступны с потрясающими скидками! Не знаешь, чем себя побаловать, чтобы лето стало еще ярче? Бери все – с новыми низкими ценами это возможно! Летящие платья, легкие футболки и рубашки, удобные босоножки и сандалии, модная и практичная одежда для детей, а также аксессуары и товары для дома и отдыха… Все необходимое для жарких будней, активных выходных и незабываемого отпуска – здесь!

Встречаемся в «Планете» – пусть это лето пройдет по-настоящему ярко!