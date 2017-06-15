В ТРЦ «Планета» стартовала жаркая WOW-распродажа

Это просто WOW! В «Планете» стартовала грандиозная распродажа: в более чем 100 магазинах летние коллекции будут доступны с потрясающими скидками! Не знаешь, чем себя побаловать, чтобы лето стало еще ярче? Бери все – с новыми низкими ценами это возможно! Летящие платья, легкие футболки и рубашки, удобные босоножки и сандалии, модная и практичная одежда для детей, а также аксессуары и товары для дома и отдыха… Все необходимое для жарких будней, активных выходных и незабываемого отпуска – здесь!
Встречаемся в «Планете» – пусть это лето пройдет по-настоящему ярко!
15/06/2017
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