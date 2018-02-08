9 февраля в ТРЦ «Планета» вводятся новые условия работы паркинга

С 9 февраля ТРЦ «Планета» изменяет режим работы внутреннего паркинга: теперь воспользоваться парковкой бесплатно можно будет первые 3 часа, цена за четвертый час составит 50 рублей, а с 5 часа и все последующие часы парковочное место будет стоить 100 рублей в час.

Для постоянных гостей «Планеты» вновь действует специальное предложение: при покупке парковочной карты на длительный срок на условиях предоплаты за 30 календарных дней с даты оформления стоимость составит 5 000 рублей.

Напоминаем, внутренний паркинг работает с 08:00 до 01:30 на въезд и с 08:00 до 03:00 на выезд.

Ждем вас в ТРЦ «Планета»!