В Тяжин из Берлина доставлена копия мемориальной доски, установленной на месте подвига Николая Масалова

30 апреля 1945 года при штурме столицы фашистской Германии он, рискуя жизнью, вынес из-под огня немецкую девочку. Память советского сержанта увековечена на Потсдамском мосту в центре Берлина, где в его честь установлена мемориальная доска. Идея изготовить и доставить ее копию в поселок Тяжинский, где в послевоенные годы жил Н. И. Масалов, принадлежит уроженцу поселка Яшкино, гражданину Российской Федерации Александру Елисееву, который сейчас живет в Германии.

В год 100-летия со дня рождения Николая Ивановича Масалова, подвиг которого увековечен в монументе «Воин-освободитель» в Трептов-парке, он воплотил в жизнь задуманное. Чтобы доставить реликвию из Берлина в Кузбасс, этот человек преодолел на мотоцикле больше 6 тысяч километров по Германии, Польше, Беларуси и России.

Мемориальная доска передана в Тяжинский историко-краеведческий музей. Она станет частью экспозиции «Подвиг, отлитый в бронзу», посвящённой участнику Великой Отечественной войны, Герою Кузбасса Н. И. Масалову.

Участник мотосообщества «Русские мотоциклисты» Александр Елисеев, глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и представители Кемеровского отделения международного мотоклуба «Ночные волки» побывали на могиле Николая Ивановича Масалова. Также они возложили цветы к мемориалу воинов-тяжинцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Александр Елисеев был награжден медалью «75 лет со дня подвига Н.И. Масалова» и благодарственным письмом. Гости ознакомились с выставкой военных ретроавтомобилей, посетили музей-экспозицию на колесах «Прикосновение к подвигу», музейную комнату Н. И. Масалова, пообщались с юнармейцами округа.