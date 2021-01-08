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В Тяжин поступило две единицы военной техники

В недавнем прошлом грозное оружие, теперь послужит Отечеству в качестве музейных экспонатов.
По распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в рамках создания музея имени Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова выделены армейская самоходная установка 2С5 «Гиацинт–С» и 152-мм пушка-гаубица Д20.
Машины установят возле будущего музея. В настоящее время военные экспонаты временно размещены у площади Победы, на площадке «Хуторок».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/01/2021
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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