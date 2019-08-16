В Тяжине активистки женсовета приняли участие в акции «Помоги собраться в школу»

Дети, которые 1 сентября впервые пойдут в школу (6 семей) получили подарки – папку для трудов, весь необходимый набор канцтоваров и сладости. Аниматор Антонина Анатольевна Меновщикова с каждым ребенком провела игровую программу.
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