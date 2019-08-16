В Тяжине активистки женсовета приняли участие в акции «Помоги собраться в школу»

В Кузбасс приедут Анна Седокова и Дмитрий Маликов "Приглашаем всех горожан на праздник!" — написал глава Киселёвска Максим Шкарабейников в...

20 новокузнечан зачислены в первый набор Кемеровского Президентского кадетского училища Всего в списке значатся имена 360 человек. Отметим, что было подано более двух тысяч заявлений из...

Мэр кузбасского города вступил в должность 15 августа в Мысках прошла инаугурация главы Евгения Тимофеева. Новый мысковский градоначальник...