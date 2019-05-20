В Тяжине благоустраивается дворовая территория многоквартирного жилого дома по улице Первомайская,10
В соответствии с муниципальной программой «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» на 2018-2024 годы» на средства областного и местного бюджетов здесь будет отремонтирован дворовой проезд, установлены лавки, урны.
Работы ведет победитель аукциона ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (генеральный директор Сергей Дмитриевич Григорович). Стоимость работ по контракту составила 718 тысяч рублей.
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