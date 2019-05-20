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В Тяжине благоустраивается дворовая территория многоквартирного жилого дома по улице Первомайская,10

В соответствии с муниципальной программой «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» на 2018-2024 годы» на средства областного и местного бюджетов здесь будет отремонтирован дворовой проезд, установлены лавки, урны.
Работы ведет победитель аукциона ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (генеральный директор Сергей Дмитриевич Григорович). Стоимость работ по контракту составила 718 тысяч рублей.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/05/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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