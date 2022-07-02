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В Тяжине благоустраивают дворовые территории и общественные пространства

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в окружном центре выполняются работы по благоустройству двух дворовых территорий.
Уже готова к приемке дворовая территория по улице Коммунальная № 2 и № 4 в поселке Тяжинский. Здесь выполнено асфальтобетонное покрытие подъезда к домам, установлены новые скамьи и урны. Те же работы будут произведены во дворе по улице Советская,12, где уже приступила к ремонту подрядная организация.
Также в окружном центре продолжено благоустройство одного общественного пространства – парка культуры и отдыха, расположенного по улице Школьная, д. 17Б.
В 2021 году было частично сделано устройство твердых покрытий – аллей, дорожек и площадей парка культуры и отдыха. Здесь продолжаются работы по вырубке и вывозу аварийных тополей, корчевка пней. Подрядчиком проводится планировка. На 2023 год на этом объекте планируется провести посадку новых деревьев (хвойных и лиственных) и кустарников.
Все работы выполняются в срок. Сдать объекты планируется до 15 августа текущего года.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/07/2022
Общество
Тяжин

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