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В Тяжине бойцы Росгвардии предотвратили кражу из частного дома

    Ночью в Тяжине экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на вызов 61-летнего владельца частного дома. Стражи правопорядка выяснили, что местный житель из окна жилища заметил неизвестного, который с помощью лома повредил механизм автоматических ворот и проник на территорию частного владения.

    Владелец жилища по телефону обратился за помощь. к правоохранителям. При виде приближающегося патрульного автомобиля мужчина скрылся.

    Установив приметы злоумышленника, росгвардейцы отправились по оставленным на снегу обувным следам. Спустя время стражи правопорядка заметили неизвестного, который попытался сбежать, но был задержан. Им оказался ранее судимый за кражи 34-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. 

    Предварительно установлено , что мужчина проник на территорию частного владения с целью кражи. Для выяснения всех обстоятельств случившегося бойцы передали задержанного правоохранителям. 

Происшествия
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/12/2019
Происшествия
Тяжин
Новости Кузбасса

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