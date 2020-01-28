В Тяжине бойцы Росгвардии задержали подозреваемого, который проник в частный дом

В Тяжине в вечернее время экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл в частный дом по улице Ноградская. Хозяйка жилища 29-летняя заявительница пояснила стражам правопорядка, что к ней проник неизвестный.

Бойцы выяснили, что, вернувшись домой, девушка обнаружила на входной двери поврежденный навесной замок, в одной из комнат находился злоумышленник, который рылся в личных вещах. При виде хозяйки жилища неизвестный выбил ногой оконное стекло и через него выбрался на улицу, после чего скрылся. Потерпевшая сразу же сообщила о случившемся правоохранителям.

Установив приметы подозреваемого, экипаж Росгвардии отправился на поиски злоумышленника. Спустя некоторое время на улице Гагарина бойцы обнаружили и задержали подходящего под описание мужчину. Им оказался 37-летний местный житель, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Он был опознан потерпевшей. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого правоохранителям.

Кузбасская Росгвардия напоминает, что самым надежным способом обезопасить свое имущество является установка охранной сигнализации. В случае проникновения в жилище посторонних об этом незамедлительно станет известно бойцам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию подозреваемых. Подробную информацию о защите имущества граждане могут узнать на официальном сайте регионального силового ведомства.