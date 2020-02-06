В Тяжине бойцы Росгвардии задержали подозреваемого в краже рецидивиста

В вечернее время в поселке Тяжин экипаж Росгвардии вневедомственной охраны находился в районе патрулирования улицы Ленина. Внимание стражей правопорядка привлек прохожий без головного убора. Мужчина при виде патрульного автомобиля Росгвардии попытался скрыться бегством.

В ходе непродолжительного преследования бойцы задержали неизвестного. Им оказался ранее судимый за грабеж 32-летний местный житель. Мужчина признался, что причиной бегства от стражей правопорядка является его нахождение в розыске. Задержанный подозревается в совершении имущественного преступления на территории родного села. По предварительной информации, злоумышленник похитил сотовый телефон у приятеля.

Для дальнейшего разбирательства разыскиваемого тяжинца росгвардейцы передали правоохранителям.