В Тяжине бойцы Росгвардии задержали подозреваемого в краже рецидивиста

В вечернее время в поселке Тяжин экипаж Росгвардии вневедомственной охраны находился в районе патрулирования улицы Ленина. Внимание стражей правопорядка привлек прохожий без головного убора. Мужчина при виде патрульного автомобиля Росгвардии попытался скрыться бегством.
В ходе непродолжительного преследования бойцы задержали неизвестного. Им оказался ранее судимый за грабеж 32-летний местный житель. Мужчина признался, что причиной бегства от стражей правопорядка является его нахождение в розыске. Задержанный подозревается в совершении имущественного преступления на территории родного села. По предварительной информации, злоумышленник похитил сотовый телефон у приятеля.
Для дальнейшего разбирательства разыскиваемого тяжинца росгвардейцы передали правоохранителям.
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