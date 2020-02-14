В Тяжине бойцы Росгвардии задержали рецидивиста, находящегося в розыске

Днем в Тяжине экипаж Росгвардии вневедомственной охраны во время патрулирования улицы Ленина задержал 41-летнего местного жителя. Мужчина подходил под описание разыскиваемого за незаконное проникновение в жилище.
Бойцы Росгвардии установили, что задержанный, ранее неоднократно судимый за кражи и совершение тяжкого преступления, находился в оперативном розыске. По предварительной информации, рецидивист ворвался в жилище к бывшей сожительнице.
Для дальнейшего разбирательства бойцы Росгвардии передали разыскиваемого рецидивиста правоохранителям.
14/02/2020
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