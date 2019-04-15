В Тяжине чествовали работников культуры

Голый новокузнечанин металлической трубой разбил несколько автомобилей Утро 14 апреля началось для жильцов нескольких многоэтажек на улице Звездова в Новокузнецке...

Поезд отрезал голову мужчине в Кемеровской области 33-летний житель города Ленинск-Кузнецкого в Кемеровской области погиб под колёсами поезда....

Сказки становятся былью: в Кузбассе нашли живую воду Как сообщают vesti42.ru, похоже, живая вода из русских народных сказок – вовсе не вымысел.