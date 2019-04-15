В Тяжине чествовали работников культуры

С профессиональным праздником участников приёма, посвященного Дню работника культуры, поздравили глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин и председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин. Лучшие работники сферы культуры получили заслуженные награды. Коллеги и самодеятельные артисты подготовили для культработников праздничную концертную программу.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Утро 14 апреля началось для жильцов нескольких многоэтажек на улице Звездова в Новокузнецке...
|
33-летний житель города Ленинск-Кузнецкого в Кемеровской области погиб под колёсами поезда....
|
Как сообщают vesti42.ru, похоже, живая вода из русских народных сказок – вовсе не вымысел.
|
14 апреля жители Междуреченска Кемеровской области сообщили об «атаке инопланетян». На фото,...