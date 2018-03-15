В Тяжине чествовали работников жилищно-коммунального хозяйства

В зале заседаний администрации Тяжинского муниципального района прошел торжественный прием главы района, посвященный Дню работников ЖКХ и бытового обслуживания.

Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин выступил с докладом. Лучшие работники отрасли получили заслуженные награды. За добросовестный труд, большой личный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства Кузбасса юбилейной медалью «75 лет Кемеровской области» с вручением денежной премии награжден механик МУП «Комфорт» Александр Иванович Надыкто.

Почетной грамотой Коллегии администрации Кемеровской области отмечены машинист (кочегар) котельной муниципального унитарного предприятия «Комфорт» Азикули-Оглы Касымов, директор муниципального унитарного предприятия «Теплосервис» Виктор Григорьевич Клевцов и главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Тяжинского муниципального района Татьяна Михайловна Щеглова. Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждены 23 работника жилищно-коммунального хозяйства района.

Прообразом отечественного ЖКХ стала служба, которая была организована еще в XVII веке. Со времени царствования государя Алексея Михайловича, с апреля 1649 года, на Руси действовал Наказ о Градском благочинии, которым на законодательном уровне предписывалось содержать в порядке дворовые территории. Жилищно-коммунальная служба, близкая к тому варианту, который существует и поныне, была создана в годы Советской власти.

Значение отрасли трудно переоценить, ведь высокий профессионализм, ответственное отношение к делу работников жилищно-коммунального хозяйства – это еще и основа хорошего настроения людей, гарантия социальной стабильности.

Работники жилищно-коммунального хозяйства Тяжинского района приняли участие в ликвидации последствий стихийного бедствия в Юргинском районе и аварии на котельной в поселке Белогорск Тисульского района. В ночь с 17 на 18 января 2018 года в результате аварийной остановки конвейера углеподачи там произошло снижение параметров теплоносителя на котельной.

Пять дней без остановки уголь приходилось закидывать вручную. Был организован штаб, задействованы специалисты и оборудование со всей области. Совместными усилиями не допустили остановку подачи тепла в дома почти 3 тысяч жителей поселка.

Сегодня ЖКХ Тяжинского района отмечает 66-ю годовщину со дня образования. Деятельность муниципальных жилищно-коммунальных предприятий (МУП «Комфорт», МУП «Теплосервис») охватывает 32 населенных пункта Тяжинского района.

На сегодняшний день здесь трудятся 316 человек. Это высококвалифицированные специалисты, работающие по цехам: водоснабжение и водоотведение, санитарная очистка, теплоснабжение, бани, диспетчерская служба «05», а также работники отделов административного управления.

Обеспечением тепловой энергией жилфонда и предприятий соцкульбыта района занимаются 27 угольных и 5 электрокотельных общей годовой выработкой 50,3 тыс.Гкал. Обслуживают котельные и 46 км тепловых сетей района 168 кочегаров и слесарей во главе с начальниками участков и мастерами. На всех котельных созданы нормальные условия труда для кочегаров. За отопительный период не было ни одного серьезного сбоя в работе котельных.

С полной самоотдачей трудятся мастера по котельным Петр Петрович Логинов, Александр Григорьевич Машицын, Валерий Иванович Донсков, слесари по котельным Александр Александрович Дайнес, Алексей Александрович Ушаков, Сергей Александрович Сафронов, машинисты (кочегары) Николай Юрьевич Полушкин, Сергей Григорьевич Синкевич, Андрей Яковлевич Гепнер, Иван Иванович Голиков, Владимир Юрьевич Никифоров.

МУП «Комфорт» обслуживает 70 скважин и водопроводные сети протяженностью 248 км. В любую погоду, в выходные и праздничные дни выезжают на ликвидацию порывов бригады под руководством мастера Сергея Кирилловича Горбунова в поселке Тяжинский и Сергея Евгеньевича Низюлько в поселке Итатский.

Ритмично работает автопарк под руководством механика Александра Ивановича Надыкто. Только за 2017 год вывезено мусороуборочной техникой 23,1 тыс. кубометров бытового мусора.

Четко и слаженно работает служба «05» под руководством Светланы Геннадьевны Салимжановой.

На местах оперативно решают все проблемы начальники участков: Максим Геннадьевич Аймаков – начальник Новоподзорновского участка, Владимир Евгеньевич Калинчев – начальник Ступишинского участка, Василий Геннадьевич Смолин – начальник Нововосточного участка и другие.

В минувшем году в сфере жилищно-коммунального хозяйства было сделано многое. Выполнены работы по реконструкции котельной «ЦРБ» и тепловых сетей в поселке Тяжинский на сумму 10685,2 тыс. рублей, что позволило обеспечить бесперебойным горячим водоснабжением имеющихся абонентов в количестве 600 человек.

На мероприятия по подготовке к зимнему отопительному сезону 2017/2018 годов было выделено 23160 тыс. руб. Выполнен значительный объем работ – капитальный ремонт котельной «Ветучасток» замена котла, установка насосной группы, замена тепловой сети диаметром 89 мм, протяженностью 270 метров и ремонт скважины № 1 в селе Бороковка.

Проведены электронные торги на разработку проектной документации на выполнение капитального ремонта тепловых сетей в поселке Тяжинский по ул. Октябрьская - ул. Коммунальная. Выполнены работы по разбуриванию скважины глубиной 120 м расположенной по ул. Весенняя, в поселке Тяжинский.

ООО «Кузбасская Энергосетевая компания» филиал «Энергосеть пгт Тяжинский» выполнил работы по устройству вторых вводов на котельных «Ветстанция», «Сельпо», «Баня», «Итатская больница». Приобретены и установлены котлы на котельных «Старо-Урюпская СШ», «Школа №2», «Преображенская СШ», «Новоподзорновская СШ» и «Кубитет».

Выполнен ремонт дворовых территорий 4-х многоквартирных домов, общей площадью 168 кв. метров.

В непростых сибирских условиях труд работников ЖКХ заслуживает особого признания. Конечно проблем в отрасли еще много, и решать их нужно – это и ценообразование, и материально-техническое оснащение, и работа по целевым программам. Перед работниками ЖКХ стоят важные задачи по внедрению ресурсосберегающих технологий, модернизации инфраструктуры. Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин, подчеркнул, что совместные усилия в этом направлении, позволят вывести ЖКХ района на качественно новый этап развития.

Работники культуры подготовили для участников торжественного приема главы района концертную программу.