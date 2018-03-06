В Тяжине чествовали юбиляров

В администрации Тяжинского муниципального района в торжественной обстановке награждены юбиляры.

За многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со дня рождения Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждена корректор автономного учреждения «Редакция газеты «Призыв» Надежда Игоревна Соленкова.

Надежда Игоревна родилась и выросла в Казахстане. Но судьба распорядилась таким образом, что Надежда Игоревна проживает и трудится в Тяжинском районе. Работает в редакции газеты «Призыв» уже более 20 лет. За высокий профессионализм Н. И. Соленкова награждена Почетной грамотой Коллегии администрации Кемеровской области. Надежда Игоревна – прекрасная мама и бабушка.

За многолетний педагогический труд, личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и в связи с юбилеем со дня рождения Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждена социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тяжинская средняя общеобразовательная школа № 2» Любовь Владимировна Преснова.

Педагогический стаж Л. В. Пресновой составляет более 30 лет. В настоящее время Любовь Владимировна работает в должности социального педагога, посвящая не только рабочее, но и практически все свое свободное время семьям с детьми, находящимися в сложной жизненной ситуации, оказывая психологическую поддержку. Принимает активное участие в работе методических объединений социальных педагогов, проводит мероприятия с детьми «группы риска» оказывает консультативную помощь родителям.

За достижения в профессиональной деятельности, активное участие в общественно-политической жизни района Любовь Владимировна неоднократно отмечалась наградами главы Тяжинского муниципального района. Любовь Владимировна – прекрасная мама, воспитала сына.

За многолетний педагогический труд, личный вклад в развитие системы образования Тяжинского муниципального района и в связи с юбилеем со дня рождения Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждена директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Староурюпская основная общеобразовательная школа» Светлана Ивановна Пасова.

Педагогический стаж Светланы Ивановны – более 32 лет, из них в должности руководителя общеобразовательной организации – более 9 лет. Светлана Ивановна – руководитель, который постоянно стремится к повышению своего профессионального уровня и создает условия для повышения квалификации педагогических работников.

Педагогический коллектив ежегодно проводит школьный тур предметных олимпиад, организует участие своих воспитанников в очных и заочных конкурсах областного и всероссийского уровней. На протяжении многих лет охват обучающихся дополнительным образованием составляет 71%.

За достижения в профессиональной деятельности С. И. Пасова награждена Почетной грамотой департамента образования и науки Кемеровской области. Светлана Ивановна – замечательная мама двоих дочерей и любимая бабушка троих внуков.