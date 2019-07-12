В Тяжине дан старт социальному проекту «Мудрость рядом с нами»

Тяжинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних вошел в число победителей всероссийского конкурса социальных проектов «Активное поколение» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Проект реализуется в рамках областной программы «Старшее поколение» и национального проекта «Демография». На презентации директор центра Оксана Васильевна Карабанова рассказала о социальном проекте. Основная идея заключается в вовлечении пенсионеров в активную общественную деятельность. Передавая ребятам свой жизненный опыт и трудовые навыки, ветераны осознают свою нужность подрастающему поколению.

Почётный гражданин поселка Тяжинский, самобытный поэт, столяр-любитель Алексей Николаевич Ростовский показ своих изделий сопровождал чтением авторских стихотворений. Мастер по работе с деревом Александр Иванович Аверин увлекательно и доступно рассказал детям об истории столярного ремесла. Педагог детской художественной школы № 13 Наталья Николаевна Емельянова продемонстрировала ребятам свои работы, выполненные в технике древней и загадочной мезенской росписи.

Специалисты центра, ветераны и подростки уже в ближайшее время намерены провести мастер-классы, творческие встречи и экскурсии. Полученный грант – 150 тысяч рублей, решили направить на обновление оборудования столярной мастерской центра, а также приобрести видеопроектор и ноутбук.