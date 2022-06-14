В Тяжине дети познакомились с традиционными русскими народными играми

Подростки, отдыхающие в летнем лагере при Тяжинской СШ № 2, узнали об истории зарождения национальных игр, а также стали участниками ярких игровых моментов. Час веселых затей получился ярким и насыщенным.

Особенно ребятам понравились групповые подвижные игры, о которых они ранее не слышали – «Белки, шишки и орешки», «Птицы и клетка», «Ветер южный, ветер северный».

В рамках Года культурного наследия народов России, увлекательную игровую программу подготовил заведующий отделением театрального искусства детской школы искусств № 31 Алексей Васильевич Суханов.