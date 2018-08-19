В Тяжине девяти семьям установили автономные пожарные извещатели

Автономный пожарный извещатель – это прибор для раннего обнаружения пожара, реагирующий на дым, продукты горения в помещении и оповещающий тревожным сигналом о пожаре. Сила звука извещателя достаточна, чтобы разбудить спящего человека. По информации Главного управления МЧС России по Кемеровской области количество погибших в домах удается сократить больше, чем на половину за счет применения автономных пожарных извещателей.

Кроме установки пожарных извещателей, многодетным, малообеспеченным семьям и семьям, находящимся в социально опасном положении были вручены инструкции о дальнейших действиях при их срабатывании, памятки по пожарной безопасности и действиях граждан при возникновении пожара.