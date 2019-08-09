В Тяжине действует лагерь труда и отдыха

Первый сезон на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних продлится до 14 августа. Лагерь посещают 10 подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Распорядок дня ребят состоит из трудовой деятельности и досуговых мероприятий.
Психолог проводит с ними занятия, тренинги, направленные на профилактику здорового образа жизни, на воспитание взаимоуважения. В планах встречи со специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности. Для ребят организовано двухразовое питание: полноценный завтрак и горячий обед.
Трудовые задачи для подростков ежедневно согласовываются с администрацией Тяжинского городского поселения. В основном это благоустройство поселка. За первую неделю ребята собирали мусор на улицах районного центра, пропололи траву на волейбольной площадке стадиона, покрасили детскую площадку в микрорайоне молочно-консервного предприятия, сложили дрова в поленницу инвалиду и одинокой пожилой женщине.
После окончания двухнедельного трудового сезона несовершеннолетние получат заработную плату от социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и материальную поддержку от центра занятости населения Тяжинского района.
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