В Тяжине для детей прошел экскурс по истории сибирского казачества

В Кузбассе за сутки скончались ещё три пациента с коронавирусом Всего в Кузбассе выявлен 35 481 случай заражения коронавирусом, 34 210 человек выздоровели, 675...

Мэрия Кемерова опубликовала программу празднования Дня Победы Администрация Кемерова напомнила о мероприятиях, которые пройдут 9 мая в столице Кузбасса....

В Кемерове запустили в работу 10 фонтанов В Кемерове с 1 мая заработало 10 городских фонтанов. Об этом рассказали в пресс-службе...