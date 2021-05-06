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В Тяжине для детей прошел экскурс по истории сибирского казачества

В центре национальных культур ребята познакомились с традициями и бытом казаков. Подростки приняли активное участие в играх «Моталки», «Перетяжки», «Строим курень», «Гори ясно», «Золотые ворота». Дети получили прекрасную возможность проверить свои умения, силу, ловкость и сноровку.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/05/2021
Культура
Тяжин

Новости Кузбасса

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