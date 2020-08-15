В Тяжине для ребятишек прошел мастер-класс «Марионетка из картонных втулок»

Сначала подростки посмотрели слайд-шоу из истории создания кукол народов мира. Участники мастер-класса узнали об особенностях их изготовления, использовавшихся при этом материалах и технике росписи.
Марионетка – это театральная кукла, которая приводится в движение при помощи ниток. Название происходит от средневековых кукол, изображавших божью матерь Деву Марию и часто называвшихся уменьшительными вариантами имени Мария (Mарион).
Мастер-класс по изготовлению куклы-марионетки провела руководитель кружка декоративно-прикладного искусства Тяжинского центра национальных культур Татьяна Александровна Аникина. Ребята получили массу положительных эмоций, когда в их руках «оживали» куклы, которыми они могли самостоятельно управлять.
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