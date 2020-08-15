В Тяжине для ребятишек прошел мастер-класс «Марионетка из картонных втулок»

В Кузбассе экс-чиновник за взятки получил штраф на 3,5 млн рублей Суд назначил мужчине штраф в размере 3,5 миллионов рублей и запретил в течение 8 лет занимать...

В Кемерове наказали маршрутку №33 за нарушение масочного режима Основанием послужило то, что на маршруте №33 зафиксировано нарушение масочного режима. Материалы...

Еще две пациентки скончались от коронавируса в Кузбассе Вторая пациентка 1966 года рождения погибла от вызванных коронавирусом осложнений в виде тяжелой...