Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине для ребятишек прошел мастер-класс «Марионетка из картонных втулок»

Сначала подростки посмотрели слайд-шоу из истории создания кукол народов мира. Участники мастер-класса узнали об особенностях их изготовления, использовавшихся при этом материалах и технике росписи.
Марионетка – это театральная кукла, которая приводится в движение при помощи ниток. Название происходит от средневековых кукол, изображавших божью матерь Деву Марию и часто называвшихся уменьшительными вариантами имени Мария (Mарион).
Мастер-класс по изготовлению куклы-марионетки провела руководитель кружка декоративно-прикладного искусства Тяжинского центра национальных культур Татьяна Александровна Аникина. Ребята получили массу положительных эмоций, когда в их руках «оживали» куклы, которыми они могли самостоятельно управлять.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/08/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе экс-чиновник за взятки получил штраф на 3,5 млн рублей
Суд назначил мужчине штраф в размере 3,5 миллионов рублей и запретил в течение 8 лет занимать...
В Кемерове наказали маршрутку №33 за нарушение масочного режима
Основанием послужило то, что на маршруте №33 зафиксировано нарушение масочного режима. Материалы...
Еще две пациентки скончались от коронавируса в Кузбассе
Вторая пациентка 1966 года рождения погибла от вызванных коронавирусом осложнений в виде тяжелой...
Власти Кузбасса сняли запрет на выезд из региона
По возвращении граждане будут обязаны отправиться на двухнедельную самоизоляцию.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus