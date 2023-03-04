В Тяжине для школьников прошел исторический час, посвященный Году педагога и наставника

Исторический час «Учителями славится Тяжин» был посвящен уроженцу Тяжинского района, участнику Великой Отечественной войны, заслуженному учителю школы РСФСР Ивану Максимовичу Кузину.

Специалисты центральной окружной библиотеки познакомили учащихся Тяжинской средней школы № 1 имени Н. И. Масалова с биографией ветерана. Также дети пообщались с его внучкой – Ириной Анатольевной Юхатовой. Она рассказала ребятам о дедушке и прочла свои стихи «Судьба моя – Тяжин» и «Мой папа был еще ребенок».

Начальник архивного отдела администрации Тяжинского муниципального округа Елена Викторовна Кочетова показала ребятам альбомы с фотографиями заслуженного учителя, а также документы наградных медалей и статьи из газет.

На выставке «Учитель вечен на земле» можно было познакомиться с книгами об Иване Максимовиче Кузине и других выдающихся педагогах Тяжинского округа. Стенд «Педагог – наставник» посвящен учителям Тяжинской средней школы № 2 – Людмиле Ивановне Павленко и Надежде Ивановне Долговой.