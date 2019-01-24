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В Тяжине для выпускников 9-х классов прошла апробация итогового сочинения по русскому языку

В апробации итогового сочинения по русскому языку в форме итогового собеседования в Тяжинской средней школе № 2 участвовали 46 учащихся. Итоговое собеседование вводится для проверки навыков устной речи у школьников. В среднем собеседование заняло 15 минут и оценивалось по системе «зачет/незачет».
Учащимся был предложен текст о знаменитой лыжнице, четырехкратной олимпийской чемпионке Раисе Петровне Сметаниной. Школьники читали текст вслух, пересказывали его, а также провели диалог с экзаменатором-собеседником.
Прохождение итогового собеседования 13 февраля 2019 года станет для выпускников 9-х классов допуском к государственной итоговой аттестации.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/01/2019
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса
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