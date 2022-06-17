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В Тяжине фольклорный ансамбль «Россияночка» отметил 50-летний юбилей

Народный самодеятельный коллектив был создан в 1972 году. Его первым руководителем был человек, увлеченный русской народной песней – Виталий Антонович Долгих. В 1993 году после долгого перерыва фольклорный ансамбль вновь возродился. Это стало возможным благодаря подвижническому труду руководителя – Валентины Васильевны Кузнецовой. За 20 лет коллектив добился больших результатов на областном и Всероссийском уровне. Заслуженный работник культуры РФ, Почетный работник культуры Кемеровской области Валентина Васильевна приехала на праздник, чтобы встретиться со своими коллегами, участниками художественной самодеятельности.
С 2012 года коллективом руководит выпускница Кемеровского государственного университета культуры и искусств Евгения Анатольевна Данилкова. Ансамбль пропагандирует народное творчество и бережно сохраняет традиции русской песни, фольклорного искусства. На сегодняшний день в своем творчестве народный коллектив использует стилизованный фольклор. Новый руководитель широко применяет современную хореографию, подбирает новый репертуар в соответствии с запросами зрителей. Коллектив активно участвует в различных фестивалях, конкурсах, окружных и поселковых мероприятиях, является лауреатом и дипломантом международных, всероссийских, областных конкурсов и фестивалей.
С 50-летним юбилеем фольклорный ансамбль Тяжинского Дома культуры «Юбилейный» поздравили участники вокального мужского ансамбля «Талисман», хора русской песни «Раздолье», ансамбля танца «Созвездие», танцевального коллектива «Эдельвейс», ансамбля казачьей песни «Чаровница», коллектива-спутника «Росинка», педагоги детской школы искусств № 31 и другие.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/06/2022
Культура
Тяжин
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