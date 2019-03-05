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В Тяжине молодогвардейцы приняли участие в областной антинаркотической акции

В ходе ежеквартальной акции «Чистые стены» молодогвардейцы Полина Трибушина, Мария Нестерова, Ольга Осетрова обследовали гаражи в районе молочно-консервного предприятия, сбербанка, районной библиотеки, а также места скопления подростков и молодежи на предмет надписей о продаже наркотиков, спайсов и так далее.
Надписей такого содержания обнаружено не было. Тогда было принято решение закрасить имеющиеся непристойные выражения и картинки. Стены в районном центре стали немного чище.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/03/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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