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В Тяжине на центральной площади зажжены огни на главной елке района

Также на площади Ленина устроены ледовые горки. Кроме того здесь строится снежный городок. Для создания фигур сказочных персонажей уже заполнены снегом специальные короба.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/12/2019
Общество
Тяжин
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Новости Кузбасса

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