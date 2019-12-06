В Тяжине на центральной площади зажжены огни на главной елке района

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Также на площади Ленина устроены ледовые горки. Кроме того здесь строится снежный городок. Для создания фигур сказочных персонажей уже заполнены снегом специальные короба.
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