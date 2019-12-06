В Тяжине на центральной площади зажжены огни на главной елке района

В Кемерове переименовали торговый центр «Аврора» Кемеровский торговый центр «Аврора», расположенный в Ленинском районе города, сменил название....

В мэрии Кемерова прокомментировали информацию о люке, накрытом дверью В Кемерове специалисты установили чугунную крышку люка, который ранее был накрыт деревянной дверью...

На Новокузнецк обрушатся снег и метели В ночь на субботу около -1°C. Поднимется юго-западный ветер с порывами до 15 м/с. Днём столбик...