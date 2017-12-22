В Тяжине на площади Ленина открылся снежный городок

Здесь установлена новогодняя ель, построена большая ледовая горка, и еще одна поменьше – для малышей.
Рядом с лесной красавицей установлены снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, немного поодаль от них расположены фигуры героев мультфильма «Каникулы в Простоквашино». Также центральная площадь поселка украшена новогодней иллюминацией.
Работники культуры подготовили для ребятишек игровую программу «Под снежным небом декабря». В ней приняли участие воспитанники подготовительной и старшей групп детского сада «Золотой ключик» поселка Тяжинский.
Вместе с персонажами известного мультфильма Псом Шариком, дядей Федором и почтальоном Печкиным, ребята принимали участие в увлекательных конкурсах и задорных игротанцах. В финале игровой программы ребятишки получили приз – посылку от Деда Мороза.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Мужчина решил пройти пешком 15 километров, однако смог пройти только пять.
|
В Тяжинском районе предприятие задолжало своим работникам за сентябрь 328 000 рублей. Зарплату за...
|
На фотографиях, опубликованных в интернете, собравшиеся держат плакаты с надписями «Кузбасс – наш...
|
На трассе Мариинск — Кемерово, примерно в 60 километрах от столицы Кузбасса произошло страшное ДТП...