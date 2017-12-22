В Тяжине на площади Ленина открылся снежный городок

В Кузбассе спасли пенсионера, решившего пройти 15 километров по морозу Мужчина решил пройти пешком 15 километров, однако смог пройти только пять.

В Кузбассе предприятие задолжало работникам более 320 000 рублей В Тяжинском районе предприятие задолжало своим работникам за сентябрь 328 000 рублей. Зарплату за...

На экологическом митинге новокузнечане обратились к Тулееву На фотографиях, опубликованных в интернете, собравшиеся держат плакаты с надписями «Кузбасс – наш...