Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине на пожаре в многоквартирном доме сотрудники МЧС России спасли 3 человек

О том, что горит квартира в одной из четырехэтажек в поселке городского типа Тяжинский, в оперативную службу сообщили очевидцы. Незамедлительно к месту вызова были направлены несколько подразделений пожарной охраны.
На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, в одном из подъездов наблюдалось задымление. Еще до прибытия сотрудников МЧС России из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек.
Сразу же специалисты в составе звена газодымозащитной службы приступили к разведке. С верхних этажей из задымленного подъезда по лестничным маршам с помощью специальных спасательных устройств были спасены 2 человека, и еще один спасенный – из квартиры на втором этаже, ожидал помощи на балконе. Его спасли с помощью трехколенной лестницы.
Одновременно с действиями по спасению был обнаружен и ликвидирован источник возгорания. В результате пожара обгорели комната и коридор в квартире на первом этаже. Общая площадь пожара – 8 квадратных метров. В его ликвидации были задействованы 2 единицы техники и 6 огнеборцев.
По предварительным данным причина случившегося - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/07/2020
Общество
Тяжин

Популярное за месяц
39 педагогов получат по 1 млн рублей по программе «Земский учитель»
Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе еще на две недели
В Кемерово пройдет лекция «Коронавирус: симптомы, общая информация, профилактические действия»
Школы, техникумы и колледжи Кузбасса получили 3876 ноутбуков по нацпроекту «Образование»
В Кузбассе суд отменил своё заочное решение о признании незаконным осуществления предпринимательской деятельности в здании с названием «Русь»
18, 19, 22 и 24 июня в Новокузнецке частично перекроют дороги
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Дорогу на Шерегеш отремонтируют в 2021 году
Дорогу Кузедеево — Таштагол отремонтируют к началу зимнего сезона 2021 — 2022. Она — часть...
Повышение оплаты за ЖКУ на 15% утвердили в Кемерове
В Кемерове утверждено повышение оплаты за жилищно-коммунальные услуги на 15%. Подорожание...
В Кузбассе число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 13
В Кемеровской области выросло число умерших пациентов с коронавирусом. Об этом 10 июля...
Две женщины и ребенок погибли в ДТП вблизи Кемерова
Смертельные травмы получили женщина-водитель легковушки, а также женщина-пассажир и десятилетний...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus