В Тяжине на пожаре в многоквартирном доме сотрудники МЧС России спасли 3 человек

О том, что горит квартира в одной из четырехэтажек в поселке городского типа Тяжинский, в оперативную службу сообщили очевидцы. Незамедлительно к месту вызова были направлены несколько подразделений пожарной охраны.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, в одном из подъездов наблюдалось задымление. Еще до прибытия сотрудников МЧС России из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Сразу же специалисты в составе звена газодымозащитной службы приступили к разведке. С верхних этажей из задымленного подъезда по лестничным маршам с помощью специальных спасательных устройств были спасены 2 человека, и еще один спасенный – из квартиры на втором этаже, ожидал помощи на балконе. Его спасли с помощью трехколенной лестницы.

Одновременно с действиями по спасению был обнаружен и ликвидирован источник возгорания. В результате пожара обгорели комната и коридор в квартире на первом этаже. Общая площадь пожара – 8 квадратных метров. В его ликвидации были задействованы 2 единицы техники и 6 огнеборцев.

По предварительным данным причина случившегося - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.