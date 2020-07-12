В Тяжине на пожаре в многоквартирном доме сотрудники МЧС России спасли 3 человек

О том, что горит квартира в одной из четырехэтажек в поселке городского типа Тяжинский, в оперативную службу сообщили очевидцы. Незамедлительно к месту вызова были направлены несколько подразделений пожарной охраны.
На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, в одном из подъездов наблюдалось задымление. Еще до прибытия сотрудников МЧС России из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек.
Сразу же специалисты в составе звена газодымозащитной службы приступили к разведке. С верхних этажей из задымленного подъезда по лестничным маршам с помощью специальных спасательных устройств были спасены 2 человека, и еще один спасенный – из квартиры на втором этаже, ожидал помощи на балконе. Его спасли с помощью трехколенной лестницы.
Одновременно с действиями по спасению был обнаружен и ликвидирован источник возгорания. В результате пожара обгорели комната и коридор в квартире на первом этаже. Общая площадь пожара – 8 квадратных метров. В его ликвидации были задействованы 2 единицы техники и 6 огнеборцев.
По предварительным данным причина случившегося - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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