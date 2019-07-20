В Тяжине начались работы по реконструкции площади Победы

В рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в администрации Тяжинского городского поселения принята муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».
На площади Победы будет обновлено покрытие общественной территории. Вместо демонтированных старых клумб появятся современные вазоны. Также на площади установят парковые диваны и новые урны, смонтируют систему освещения. Контракт на выполнение работ заключен с ООО «Сибирский строитель» (город Кемерово).
Составные части мемориала тяжинцам погибшим на фронтах Великой Отечественной войны – бетонные флаги и стелы уже демонтированы. В рамках реконструкции площади Победы планируется установить памятник воину-освободителю – уменьшенную копию монумента в берлинском Трептов-парке. Все работы будут выполнены в срок до 9 мая 2020 года.
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