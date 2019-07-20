В Тяжине начались работы по реконструкции площади Победы

Дождались: в Новокузнецке запускают электробусы до Ильинки В Новокузнецке запускают новый маршрут до Ильинки. Тем самым будет частично решена острая проблема...

На День металлурга в Новокузнецке перекроют дороги По окончании мероприятий в районе трамвайной остановки "Дворец металлургов" будет...

Кемеровчанка умерла во время аборта из-за ошибки врача В результате 34-летняя женщина скончалась на операционном столе. В рамках расследования была...