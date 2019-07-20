Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине начались работы по реконструкции площади Победы

В рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в администрации Тяжинского городского поселения принята муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».
На площади Победы будет обновлено покрытие общественной территории. Вместо демонтированных старых клумб появятся современные вазоны. Также на площади установят парковые диваны и новые урны, смонтируют систему освещения. Контракт на выполнение работ заключен с ООО «Сибирский строитель» (город Кемерово).
Составные части мемориала тяжинцам погибшим на фронтах Великой Отечественной войны – бетонные флаги и стелы уже демонтированы. В рамках реконструкции площади Победы планируется установить памятник воину-освободителю – уменьшенную копию монумента в берлинском Трептов-парке. Все работы будут выполнены в срок до 9 мая 2020 года.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/07/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Дождались: в Новокузнецке запускают электробусы до Ильинки
В Новокузнецке запускают новый маршрут до Ильинки. Тем самым будет частично решена острая проблема...
На День металлурга в Новокузнецке перекроют дороги
По окончании мероприятий в районе трамвайной остановки "Дворец металлургов" будет...
Кемеровчанка умерла во время аборта из-за ошибки врача
В результате 34-летняя женщина скончалась на операционном столе. В рамках расследования была...
В Кемерове приставы закрыли торговый центр «Я»
19 июля в Кемерове закрыли ещё один крупный торговый центр. В настоящий момент судебные приставы...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus