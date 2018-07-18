В Тяжине начались работы в рамках муниципальной программы по устройству городской среды

В дворовой территории многоквартирных жилых домов по улице Советская, д.21, д.23, д.25, на средства областного и местного бюджетов строители отремонтируют дворовый проезд, установят лавки и урны, смонтируют освещение над подъездами. Работы ведут специалисты победителя аукциона ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (генеральный директор Григорович Сергей Дмитриевич). Стоимость работ по контракту составила более 1,3 млн рублей.

В Тяжинском районе это будет первая дворовая территория, обустроенная по программе формирования современной городской среды. Также в этом году в районном центре будут благоустроены дворовые территории по ул. Горького, дома 13, 15, ул. Ленина, 68а и тротуар по ул. Коммунальная. Сметная стоимость работ до проведения торгов составляет более 3,4 млн рублей.