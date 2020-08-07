В Тяжине начался первый сезон в подростковой трудовой бригаде

На базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних трудоустроено 20 подростков от 14 до 17 лет. Многие ребята работают в трудовой бригаде уже не первый год. Подростки занимаются благоустройством окружного центра - убирают мусор на улицах, пропалывают клумбы.
В отряде ребята не только трудятся, для них также запланированы профилактические и развлекательные мероприятия. После окончания трудового сезона подростки получат заработную плату и материальную поддержку от центра занятости населения.
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