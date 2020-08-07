В Тяжине начался первый сезон в подростковой трудовой бригаде

Минздрав: в Кузбассе занято почти 70% коек для больных коронавирусом В Кемеровской области из 2500 тысяч коек для больных коронавирусом занято почти 70%. Об этом...

В Мысках снесут здание школы, в которой обвалилась стена Власти Мысков приняли решение снести школу, в которой обрушилась стена. В администрации города...

В Кузбассе мэр Белова заразился коронавирусом Глава Белова Алексей Курносов заразился коронавирусом. Об этом чиновник сообщил на своей странице в...