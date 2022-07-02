В Тяжине начато строительство многоквартирного четырехэтажного дома

Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и представителями Министерства строительства Кузбасса провели выездной штаб на площадке будущего 32-квартирного дома по улице Луговая № 46 Б.

Строительство ведется с привлечением бюджетных средств в рамках федеральных и региональных жилищных программ, национального проекта «Жилье и городская среда».

Представитель подрядной организации ООО «ЖилРемСтрой» доложил о ходе работ в рамках реализации проекта строительства. На сегодняшний день уже выполнены внеплощадочные инженерные сети, подготовлен котлован, завезены строительные материалы, привлечена специализированная техника, проводится забивка свай. Из 205 свай уже забиты 64.