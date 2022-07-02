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В Тяжине начато строительство многоквартирного четырехэтажного дома

Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и представителями Министерства строительства Кузбасса провели выездной штаб на площадке будущего 32-квартирного дома по улице Луговая № 46 Б.
Строительство ведется с привлечением бюджетных средств в рамках федеральных и региональных жилищных программ, национального проекта «Жилье и городская среда».
Представитель подрядной организации ООО «ЖилРемСтрой» доложил о ходе работ в рамках реализации проекта строительства. На сегодняшний день уже выполнены внеплощадочные инженерные сети, подготовлен котлован, завезены строительные материалы, привлечена специализированная техника, проводится забивка свай. Из 205 свай уже забиты 64.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/07/2022
Общество
Тяжин

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