В Тяжине награждены ветераны подразделений особого риска

Мировое сообщество будет подключено к экологическим проблемам Кузбасса Как стало известно, представитель генконсульства США Джек Такер, посетивший недавно Новокузнецк,...

Кемеровский район отмечает 95-летие В ДК «Металлплощадка» губернатор поздравил жителей с юбилеем. Лучшие представители различных...

Кузбассовец безнаказанно похитил у государства 13 млн рублей В Кемеровской области в отношении директора коммерческого предприятия было возбуждено уголовное...