В Тяжине награждены ветераны подразделений особого риска

29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне (Казахстан) прошли успешные испытания первого советского заряда для атомной бомбы. Эту дату можно считать днем начала создания ядерного щита России. Учитывая важность события, была выпущена юбилейная награда - медаль «70 лет стратегическим ядерным силам».
Юбилейную награду ветеранам подразделений особого риска Сергею Анатольевичу Бакаеву, Юрию Ивановичу Власиевскому, Александру Николаевичу Захаренко и Николаю Васильевичу Роговцову вручил глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин.
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