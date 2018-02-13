В Тяжине областными наградами отмечены участники ликвидации аварии на котельной в поселке Белогорск Тисульского района
Награды вручил глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин.
В ночь с 17 на 18 января 2018 года в результате аварийной остановки конвейера углеподачи произошло снижение параметров теплоносителя на котельной. Пять дней без остановки уголь приходилось закидывать вручную.
Был организован штаб, задействованы специалисты и оборудование со всей области. Совместными усилиями не допустили остановку подачи тепла в дома почти 3 тысяч жителей поселка.
За добросовестный, созидательный труд, высокий профессионализм, активную гражданскую позицию и в связи с предотвращением аварийной ситуации в поселке Белогорск юбилейной медалью «75 лет Кемеровской области» с вручением премии губернатора области в размере 10 тысяч рублей награждены станочник-распиловщик филиала «Энергосеть пгт Тяжинский» общества «Кузбасская энергосетевая компания» Александр Иванович Новицкий, водитель погрузчика Евгений Геннадьевич Красовский, Антон Владимирович Кириенко и Александр Николаевич Бученко.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В социальных сетях участились жалобы кемеровчан на запах хлора, который распространился по городу в...
|
В Белове осудят мужчину за ДТП, в котором погиб его друг.
|
Кемеровчанка отсудила у дорожников более 110 000 рублей за открытый колодец, из-за которого ее...
|
Стоит отметить, что внутри сейфа находились наличные средства в сумме 4 тысячи рублей. В отношении...