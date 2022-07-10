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В Тяжине очередная группа подростков приступила к работе в трудовой бригаде

В Тяжинском социально-реабилитационном центре несовершеннолетних 25 подростков от 14 до 17 лет прошли инструктаж и подписали трудовые договора. Ребята работают по 2,5 часа в день, убирают мусор на улицах окружного центра и поливают клумбы на центральной площади.
Кроме того для подростков разработана и досуговая программа. Инструкторы физической культуры Виктор Николаевич Ушаков и Степан Андреевич Степанов провели для участников трудовой бригады веселые старты на свежем воздухе.
Третий сезон подростковой трудовой бригады продлится до 15 июля.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/07/2022
Общество
Тяжин

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