В Тяжине очередная группа подростков приступила к работе в трудовой бригаде

В Тяжинском социально-реабилитационном центре несовершеннолетних 25 подростков от 14 до 17 лет прошли инструктаж и подписали трудовые договора. Ребята работают по 2,5 часа в день, убирают мусор на улицах окружного центра и поливают клумбы на центральной площади.

Кроме того для подростков разработана и досуговая программа. Инструкторы физической культуры Виктор Николаевич Ушаков и Степан Андреевич Степанов провели для участников трудовой бригады веселые старты на свежем воздухе.

Третий сезон подростковой трудовой бригады продлится до 15 июля.