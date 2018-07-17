В Тяжине организовали отдых для группы ветеранов

Библиотекарь Тяжинской центральной районной библиотеки имени Н. И. Масалова Елена Ивановна Борзенкова провела с отдыхающими в отделении дневного пребывания центра социального обслуживания населения видео-беседу «Что носили на Руси?». Участники встречи узнали, какую одежду носили наши предки, из чего ее шили, как назывались предметы одежды. Елена Ивановна обратила внимание на то, что вышивка и различные украшения не только украшали человека, но и служили оберегом. У каждого элемента вышивки было свое значение, а нашейные украшения носили не только на груди, но и перекинув на спину. Присутствующие с интересом рассматривали на иллюстрациях головные уборы, сарафаны, обувь былых времен. Беседу украсили и дополнили информацией презентация, журналы из серии «Куклы в народных костюмах» и книги «Поэзия народного костюма» и «Одежда народов СССР».

В отделении дневного пребывания прошел поэтический час «Я душу распахну – входи…». Ведущая мероприятия, библиотекарь Тяжинской центральной районной библиотеки имени Н. И. Масалова Елена Владимировна Назарова познакомила присутствующих с биографией и основными темами творчества Василия Дмитриевича Федорова. В ходе мероприятия демонстрировался видеоролик «Я душу распахну…», в котором сам поэт рассказывает о своей семье и читает стихи. Также прозвучали песни на его стихи: «Есть вечная любовь», «Как жаль» и другие. В презентации «Помню родословную свою…» были представлены семейные фотографии. Отдыхающие рассматривали открытки и читали сборники стихов Василия Федорова, представленные на выставке «Поэзия как дар судьбы».

Главный библиотекарь Тяжинской центральной районной библиотеки имени Н. И. Масалова Виктория Викторовна Рябовалова провела для ветеранов познавательно-развлекательный час «Что мы знаем о шоколаде?». Ветераны познакомились с историй и традициями любимого праздника сладкоежек – Дня шоколада. Собравшиеся узнали об истории создания шоколада, о видах этого лакомства, о шоколадных рекордах, которые принадлежат разным мастерам кондитерского искусства. Также отдыхающие заполнили шуточный тест «Все будет в шоколаде» и посмотрели видеоролик «Вред и польза шоколада».