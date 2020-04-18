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В Тяжине открылась фотогалерея «Они прошли по той войне»

Здесь представлены фотографии участников Великой Отечественной войны. В сборе материалов для фотогалереи приняли участие сотрудники учреждений социальной защиты населения, которые принесли портретные фотографии своих дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Также были использованы архивные материалы центра социального обслуживания населения о получателях социальных услуг. На каждой фотографии представлены личные данные, звание и информация, на каких фронтах воевал. Фотогалерея расположена в холле управления социальной защиты населения таким образом, чтобы каждый посетитель, входящий в здание, видел портреты ветеранов и помнил о подвиге, который они совершили во имя мира на земле.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/04/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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