В Тяжине открылась фотовыставка в поддержку онкобольных

Цель фотопроекта «Вопреки» Максима Иванова и Дмитрия Верфель – побороть общественный страх перед этим тяжелым недугом. В содружестве с творческим коллективом дизайнеров, визажистов и фотографов, проект был претворен в жизнь. Стилистом выступила мастер парикмахерского искусства Альбина Мгалоблишвили. Фотовыставка названа «Вопреки» не случайно, каждый снимок – это психологический портрет сильной женщины, которая не побоялась показать свою особенную красоту.

Фотопроект «Вопреки» реализован благодаря победе в городском конкурсе социально значимых проектов «Кемеровское молодежное Вече-2018», который ежегодно проводится отделом молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово. На мероприятии выступили председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области Анна Евгеньевна Цивилева, председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Законодательного собрания Кемеровской области – Кузбасса Ирина Федоровна Федорова, авторы проекта Дмитрий Верфель, Максим Иванов и другие. Марина Николаевна Ананьева и Ольга Александровна Щеглова рассказали собравшимся о своем участии в проекте «Вопреки».

На открытии выставки прозвучали музыкальное произведение стипендиата Губернаторского культурного центра «Юные дарования Кузбасса», лауреата международных, межрегиональных и областных конкурсов Матвея Пасько, а также песня в исполнении вокального дуэта Ольги Ивановой и Татьяны Астраханцевой.

На выставке не только представлены портреты женщин перенесших онкологическое заболевание, но и рассказаны их истории преодоления болезни. Большинство участниц фотопроекта завершили лечение и находятся в стадии ремиссии, некоторые из них еще проходят лечение. С фотоработами, представленными на выставке, могут познакомиться все желающие.