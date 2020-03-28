В Тяжине открылась фотовыставка «ЗОЖ – это модно!»

Экспозиция из фоторабот сотрудников центра социального обслуживания населения, ведущих активный образ жизни, создана в рамках реализации проекта «Будь здоров социальный работник!», а также посвящена Году здоровья в Кузбассе. Представленные на выставке фотографии пропагандируют здоровый образ жизни, дарят посетителям заряд положительных эмоций и энергии.
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