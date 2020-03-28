В Тяжине открылась фотовыставка «ЗОЖ – это модно!»

Деньги, выданные Новокузнецку на WorldSkills, придется вернуть 24 марта новокузнецкие депутаты на третьем в этом году заседании городского Совета обсуждали...

В Кузбассе подтвердился третий случай заражения коронавирусом У одного из находившихся под наблюдением врачей человека и обнаружили коронавирус. Таким образом...

По сёлам и деревням Кузбасса поедут автолавки с ярмарочными товарами Как говорится в публикации, автолавки с товарами первой необходимости по социальным ценам начали...