Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине открылась фотовыставка «ЗОЖ – это модно!»

Экспозиция из фоторабот сотрудников центра социального обслуживания населения, ведущих активный образ жизни, создана в рамках реализации проекта «Будь здоров социальный работник!», а также посвящена Году здоровья в Кузбассе. Представленные на выставке фотографии пропагандируют здоровый образ жизни, дарят посетителям заряд положительных эмоций и энергии.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/03/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Деньги, выданные Новокузнецку на WorldSkills, придется вернуть
24 марта новокузнецкие депутаты на третьем в этом году заседании городского Совета обсуждали...
В Кузбассе подтвердился третий случай заражения коронавирусом
У одного из находившихся под наблюдением врачей человека и обнаружили коронавирус. Таким образом...
По сёлам и деревням Кузбасса поедут автолавки с ярмарочными товарами
Как говорится в публикации, автолавки с товарами первой необходимости по социальным ценам начали...
За закрытием шахт на Кузбассе может последовать социальный взрыв
Около трех тысяч работников горнодобывающей промышленности в ближайшие несколько месяцев могут...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus