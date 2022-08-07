В Тяжине открылась книжная выставка «Звени, звени, златая Русь!»

Все желающие могут познакомиться с историей монастырей и храмов России в Тяжинской центральной окружной библиотеке имени Н. И. Масалова.

Русские церкви – уникальное явление в мировой культуре. Эта архитектурная традиция пришла из Византии, но русские мастера создали свой собственный стиль. Главным образом он выражен в луковках – куполах церквей. Форма луковицы символизирует пламя свечи.

Звон колоколов – единственный в своем роде и ничем другим не заменимый. Колокола возвещают лишь о вещах важных, вечных и святых. Колокольный звон называют «молитвой без слов», о нем недаром сложено столько стихов и песен. Каждый слышит в нем что-то свое, и незамеченным он не остается никогда.