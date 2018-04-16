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В Тяжине открылась персональная выставка учащейся детской школы искусств № 13 Яны Цыплиной

После пяти лет обучения на ее творческом счету есть победы в международных, всероссийских, региональных, областных, районных конкурсах и выставках. Преподаватели отмечают у 13-летней художницы огромное трудолюбие и желание заниматься творчеством.
Яна любит изображать животных, как с натуры, так и воображаемых. Юная художница блестяще владеет различными техниками передачи художественных образов.
Разнообразие ее творческих работ, представленных на выставке – впечатляет. В экспозициях – живопись, графика, бумагопластика, скульптуры из пластилина, резьба по бумаге. Также на выставке представлены учебные работы и материалы к дипломной работе Яны Цыплиной.
Преподаватель детской школы искусств № 13 Валентина Николаевна Кирюшкина отметила, что персональная выставка удалась: «Получилась такая светлая, добрая и красивая выставка. Эти работы разных лет позволяют увидеть, как росло мастерство Яны. Очевидно, что у нее большой творческий потенциал».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/04/2018
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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