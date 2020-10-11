В Тяжине открылась виртуальная выставка прикладного творчества серебряных волонтеров

Ее организатором выступил центр социального обслуживания населения. Нина Алексеевна Шилова представила картины, вышитые лентами. Эти работы поражают разнообразием цветов и оттенков, а букеты на картинах выглядят как живые.
Ирина Владимировна Власова совсем недавно начала увлекаться модным направлением декоративно-прикладного творчества - ростовой флористикой. Цветы, выполненные из изолона, получаются безопасными в использовании, легкими и долговечными. Они прекрасно подходят для украшения интерьера, например, в качестве светильников.
Раиса Ивановна Малзуб представила на выставку вязаные детские вещи: платьица, кофточки, комбинезоны, связанные настолько ажурно, что они кажутся невесомыми. Разнообразие приемов вязания, богатый выбор цветовых и орнаментальных решений, нестандартность фасонов и моделей делает каждую вещь неповторимой.
Выставка «Серебряная пора творчества» наглядно демонстрирует, насколько талантливы эти женщины, сколько теплоты они вложили в каждое свое творение!
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