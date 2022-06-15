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В Тяжине открылась выставка декоративно-прикладного творчества «Уголок моей души»

В центре социального обслуживания населения представлены работы сотрудников учреждения. Это картины, созданные с использованием алмазной мозаики и в технике «Живопись по номерам», причудливые деревца из бисера и яркие крокусы, выполненные из атласных лент. В выставочной экспозиции необычные букеты из разноцветной бумаги соседствуют с оригинальными розами из полиэтиленовых пакетов.
Фантазия авторов получила зримое воплощение в творческих работах. Искренность мастеров неизменно находит отклик у посетителей учреждения. Особой популярностью пользуются забавный вязаный медвежонок, текстильная курочка, кукла-оберег «Рождественский ангел» и сказочный Винни-Пух из воздушного пластилина.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/06/2022
Культура
Тяжин
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