В Тяжине открылась выставка «Новогодняя игрушка»

В центре социального обслуживания населения вниманию земляков представлены произведения декоративно-прикладного творчества созданные получателями соцуслуг на дому и сотрудниками учреждения.

В экспозициях выставки – более 30 работ. Здесь есть елочные игрушки, композиции с гномами, оленями и снеговиками. Елочки изготовлены из мишуры, ватных дисков, фетра и цветной бумаги. Дед Мороз и Снегурочка выполнены в технике «ватная игрушка». Особенно много зайцев, которые символизируют Новый год. Они изготовлены из модульного оригами, фетра, фоамирана и помпонов.